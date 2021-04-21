永豐餘(1907)投控今（21）日公告，由於5月17日股東會將進行董事改選，屆時成員與旗下永道射頻申請於上海證交所掛牌的送件資料有所變動，按申請實務需重新準備相關文件，因此董事會決議通過先撤回申請，暫時中止上市申請計畫。

永道2004年於江蘇省揚州市設立，但2007年才正式投產運作，永豐餘2010年5月收購納為旗下全資子公司。永道主要業務為無線射頻標籤（RFID）及相關智慧系統的軟硬體設計、研發、製造及售後服務，應用於新零售、交通及票卡管理、物流管理領域等。

永豐餘2018年12月召開臨時董事會，通過永道改制為股份有限公司、並辦理現增引進外部投資人，去年2月股東臨時會通過規畫IPO、並申請在中國大陸掛牌上市案。在歷時逾1年籌備後，於去年6月29日向上海證交所送件申請上市。

不過，永豐餘今日公告，由於董事會成員將在5月17日股東會進行改選，與永道送件時資料將有變動，依據中國大陸上市申請實務須重新準備相關文件，故董事會決議通過先撤回上市申請文件，暫時中止在陸上市計畫。

永豐餘表示，暫時中止永道在陸掛牌上市申請計畫，對公司財務及業務並無重大影響，將視子公司財務業務發展之需，彈性規畫未來資本市場籌資計畫。永豐餘今日股價未受消息影響，終場小漲0.78％、收於38.7元，持穩逾26年高檔。

(時報資訊)