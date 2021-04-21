21日，韓國汽車製造商現代汽車（Hyundai Motor）表示，由於先前晶片短缺問題，暫時得以解決，故停廠兩天後，生產Grandeur與Sonata兩款房車的韓國國內車廠，又重新開始運作。

現代汽車指出，位於首爾以南約100公里的牙山( Asan)廠，在上周停擺後，19到20日也無法開工。不過目前已恢復生產。

由於日前停產，現代四月產量約有4,100輛汽車受到影響。

因為晶片不夠用，現代在7日至14日期間，臨時關閉位於首爾東南414公里處，以生產Ioniq 5純電能車與Kona小型休旅車為主的蔚山(Ulsan)一廠。

在全球半導體短缺之後，包括現代在內，韓國汽車製造商也飽受沒晶片可用之苦，同時也給汽車產業帶來嚴重打擊。

像是通用(GM)汽車韓國廠，決定從19日至23日停止在首爾以西的三家工廠中，兩個車廠的生產作業。對財務出現狀況的雙龍汽車(SsangYong Motor)來說，也從8日至16日，暫時關閉位於首爾以南平澤(Pyeongtaek)廠的產線。

現代除了晶片不夠問題外，21日也宣布，旗下Kona電動車款將退出韓國國內市場。

其實，現代的Kona電動車在三年前問世後，曾一度勇奪最熱銷寶座。不過，這款搭配LG Energy Solution的現代電動車，過去一段時間常發生火燒車事件，迄今也已召回近7.6萬輛。

所以，現代才會決定，在韓國國內清完庫存後就不再製造，但還是會在海外市場繼續銷售Kona。

(時報資訊)