台股站穩萬七大關之上，台股基金績效跟著水漲船高，老字號台股基金表現更是超群，根據統計，逾百檔台股基金中，成立超過20年且成立以來績效超過1000%的台股基金共有12檔，顯見老字號基金操盤團隊經歷多次台股多空循環，加上選股精準搭上台股長線成長的產業，因而創造出超額報酬。若從理財的角度來看，抱這些老字號基金的投報率甚至比房地產投資更賺，而且沒有政策「打炒房」風險。

統計顯示，2001年成立以來的台股基金中，報酬率前三強都由一般型台股基金拿下，分別是統一群天候2044%、群益馬拉松1864.9%、保德信高成長1800%，報酬率傲視群倫，顯示不論電子傳產皆可布局的台股基金，在經理人專業選股之下，報酬率往往能脫穎而出，而這三檔基金中，以保德信高成長基金的總受益人數最高，超過12600人。除了這三檔老字號基金，其他9檔台股基金成立至今的報酬率也在1020%至1370%不等。

以投資500萬元來看，投報率1000%計，放20年的資金已經躍升至5000萬元，較房地產獲利更好，且變現快。

保德信投信指出，台股是台灣投資人最熟悉的市場，加上去年下半年以來台股搭上全球景氣反彈行情，指數持續改寫新高，帶動台股基金投資熱度跟著升溫，而績效穩定維持前段班的老字號台股基金又特別受到投資人信賴，因此不論在總受益人數、定期定額人數、扣款金額等表現上，往往也能超越同類型基金平均值。

成立逾20年且績效超過1000%的台股基金包括：統一全天候、群益馬拉松、保德信高成長、群益店頭市場、統一黑馬、復華中小精選、統一奔騰、統一龍馬、元大2001、富邦長紅、瀚亞高科技、復華高成長。

(時報資訊)