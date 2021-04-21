半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)周三公布優於預期的第一季淨利表現，並提高全年銷售預期；並指出全球運算晶片的短缺導致需求強勁。

艾司摩爾預期全年銷售將成長30%，優於一月預期的至少10%的成長。第一季的淨銷售達到43.6億歐元，優於前一季的42.5億歐元。

執行長Peter Wennink表示，與三個月前相比，公司在所有市場部門和產品組合中看見需求顯著成長。除了對公司硬體需求外，賀戶還購買「利用軟體」，以加速產能。

艾司摩爾報出第一季淨利為13.3億歐元(約16.0億美元)，優於分析師預期的10.8億歐元。新的光刻機系統銷售73台，二手的光刻機系統銷售7台。第一季毛利率為53.9%，優於前一季的52.0%。

艾司摩爾是光刻機系統的主要供應商，該大型機器能協助繪製細小的運算晶片電路圖，每台機器成本高達2億歐元。

艾司摩爾周三指出，截至3月31日，淨訂單從去年底的42.4億歐元增加到47.4億歐元。艾司摩爾並指出，2022年要將其最新機器的供應鏈產能增加10%。

艾司摩爾的主要銷售對象為台灣和南韓企業，中國和美國分別排第三和第四。然而對中國的銷售正面臨出口許可的限制。

執行長Wennink表示，除了消費性電子的需求外，美國和歐洲最近又計畫建立自家的運算晶片產業，以追求技術自主，這又將是公司產品需求的另一驅動力。

艾司摩爾周二股價收在512.0歐元，今年以來上漲29%。

(時報資訊)