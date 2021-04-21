台南安平漁港跨港大橋將於今年動工興建，預計2025年完工，立法院交通委員會今日到台南考察地區交通建設，台南市長黃偉哲率市府團隊與立法院交通委員會一同視察，期待跨港大橋完成後，連通安平漁港兩岸城平路與永華路交通，解決安平長期以來的交通壅塞現況，打開安平交通門戶，帶動安平觀光更為蓬勃發展。

黃偉哲表示，安平觀光旅宿近年蓬勃發展，去年更舉辦國慶焰火，跨港大橋是環狀線概念，以前是單向進出，現在有進有出，相當程度解決安平假日交通壅塞問題，感謝交通部大力支持，期待大橋工程如期、如質完工。立委林俊憲說，安平跨港大橋提供安平地區對外便捷交通，加上未來台61線曾文溪跨港大橋完工，民眾從北部南下可多1條捷徑選擇，減少經過壅塞的市區。

台南安平漁港跨港大橋將於今年動工興建，預計2025年完工，立法院交通委員會今日南下考察。(曹婷婷攝)

全長1010公尺的安平漁港跨港大橋，由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，建設經費13.5億元，由中央生活圈道路計畫補助9.7億元，地方自籌3.8億元；其中用地取得費1.22億元，包括造船廠土地雖是公有地，但是拆遷補償費就近約1億元，才順利化解土地取得問題。

工務局表示，跨港大橋預計今年6月完成設計移交營建署施工，年底前發包施工，預計2025年完工。橋梁造型結合台江候鳥意象並考量臨近海邊，設計採輕量化的鋼筋混凝土橋，展現安平漁港兩岸歷史風貌與交通路網。完工後，將有效疏導安平舊城區觀光車流，並快速提供四草大道車輛連通至台86線快速道路，分流台南市區台17線中華西路交通。此外，並可連結安平漁港兩岸帶狀之安平老街、觀夕平台、德陽艦園區、億載金城等觀光景點，提供民眾更便捷的交通路網，促進觀光產業進一步發展。

(中時 )