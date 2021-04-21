替民眾義剪時同時進行防火宣導。（姜霏翻攝）

蘆竹婦女防火宣導隊時常到學校、機構等單位進行宣導。（姜霏翻攝）

蘆竹婦女防火宣導分隊長吳綉絹在地服務20年，因緣際會加入了防火宣導隊，曾經一度因家人身體不適而短暫請假，但從未想過要退出，「能繼續做是因為有福氣」，她坦言施比受更有福，即便一開始被家戶拒絕、被誤會是推銷商，到後來能到各校參與防火宣導，不僅提升自己的防火知識，也能替鄰居多一份警覺心。

蘆竹婦女防火宣導隊剛創立時，朋友相約找吳綉絹一起加入，當時她從事家庭美髮一職，且家中還有5個孩子須由她照料，她考量過後便想委婉的拒絕，但最後仍成為其中一員，在多次的家戶訪視之下，讓她開始對防火宣導越來越有興趣，也從不缺席隊上的勤務。

吳綉絹說，曾經因為婆婆的身體不適，需照料家中長輩，無法全心全意為隊上付出，本想辭退一陣子，但前輩都能體恤她的情況，也跟她說只需要請假就好，不需要退隊，爾後吳綉絹歸隊時，又再度投入隊上的勤務，從不失職。

吳綉絹談到，以前家庭美髮的事務相當忙碌，但曾謹記消防隊「時間觀念最重要」的理念，曾有客人燙髮超出時間，讓她差點耽誤勤務，她便將客人載去其他美髮店，堅守勤務的崗位。

談到印象深刻的勤務，吳綉絹說，曾經到國中協助消防隊員防火宣導，開始前臨時收到附近火警的通知，消防隊員紛紛前去支援，而吳綉絹便擔任重要角色，主持整場的防火宣導，另吳綉絹因曾是美髮師，不定期的替蘆竹區的低收入戶義剪，讓自己能做的事情發揮到最大效能。

(中時 )