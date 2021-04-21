中時新聞網第一季實境秀節目《被政治耽誤》系列，第四集邀請到士林北投區議員兼老饕張斯綱，上節目介紹在地CP值超高的必吃美食。私下除了是個吃貨外，竟還是社交王！到底是什麼獨特的銅板價隱藏版美食，征服了他的胃？！
張斯綱的口袋名單不僅超多，有些還是巷弄中才會出現的平價美食，他向節目推薦北投在地早餐小丁豆漿店，張斯綱表示：「這間店已經營３０年，基本上是北投地區的霸主」下一站張斯綱帶大家來到士東市場的神秘飯糰店，拍攝當天店外大排長龍，老闆透露，這家店最多人點的是『康熙飯糰』，到底什麼是康熙飯糰？答案會在影片中為大家揭曉。
此外，喜愛吃燒臘的張斯綱，透露自己私下最常去的就是位在德行東路上香港阿德燒臘店，他表示：「叉燒口感很多汁，不像其他肉會柴，鴨腿的皮很脆，吃起來很道地。」張斯綱坦言，其實有很多五星主廚都會去品嚐這家店的菜色。
張斯綱助理也向製作單位透露，在議員身邊學習擔任助理階段，足足胖了十公斤，由此可知，張斯綱除了愛吃以外，也間接影響身邊的人。味美價廉的美食，不僅能吸引饕客來，同時也能成為在地的一大特色。
(中時新聞網)
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