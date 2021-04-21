大陸國家衛健委新聞發言人米鋒21日在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，近期，有群眾反映第二劑次預約難的情況。他表示，當前為各省調配供應疫苗時，已充分考慮如期接種第二劑次的需求量，各地要做好精準調配，確保第二劑次接種在8周內完成，避免出現打了上針沒下針的情況，國家衛健委各駐點工作組對此也會加強督導。

(旺報 )