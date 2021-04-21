陸國家衛健委要求 確保第2劑接種8周內完成 15:202021/04/21 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國家衛健委要求，各地確保第2劑接種8周內完成。（新華社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家衛健委新聞發言人米鋒21日在國務院聯防聯控機制新聞發佈會上表示，近期，有群眾反映第二劑次預約難的情況。他表示，當前為各省調配供應疫苗時，已充分考慮如期接種第二劑次的需求量，各地要做好精準調配，確保第二劑次接種在8周內完成，避免出現打了上針沒下針的情況，國家衛健委各駐點工作組對此也會加強督導。 桃園循環杯與超商合作 做環保不必自備環保杯 陸放寬旅行限制 接受美製疫苗接種者入境申請 (旺報 ) #米鋒 #國家衛健委 #確保 #接種 #周內 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 自費AZ疫苗開打首日 亞東醫院上午80人掛號 10:282021/04/21 生活 印度飛香港航班53人確診 禁飛14天 04:102021/04/21 焦點新聞 市面看嘸進口豬 藍籲公布流向 04:102021/04/21 政治要聞 自費AZ擬加碼 放寬更多接種醫院 04:102021/04/21 生活新聞 藍綠同聲 促蔡反日排核廢水 04:102021/04/21 政治要聞 10天內3次 老自強號又故障 04:102021/04/21 焦點要聞 香港華美達酒店接連現確診 專家：不排除酒店內環境污染 11:332021/04/21 兩岸 花旗銀消金撤台前一天才告知 曾銘宗要求金管會「慢慢審查」 10:042021/04/21 財經 美國會近年最重大抗陸法案 預料21日通過委員會 09:452021/04/21 國際 自費疫苗開打首日 馬偕台大上午約百人報到 11:432021/04/21 生活 綠委拋政府幫出頭期款 花敬群冷回：房價一定更高啦 14:092021/04/21 政治 兩岸熱門新聞 從無到有全自製 陸媒解析山東艦 - 焦點新聞 - 旺報 美F16罕見掛彈奔赴南海護持航母 對擾台共機發出訊號 - 兩岸 Q1全球手機出貨3.4億部 華為續跌出前五 - 兩岸 - 旺報 航母、潛艦研發 習近平一把抓 - 焦點新聞 - 旺報 北上廣深不好待 打工人轉戰鄰近二三線城市最多 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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