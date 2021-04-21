天琴座流星雨明天凌晨將大爆發 ，圖為嘉義最佳觀星點之一的二萬坪。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

「天琴座流星雨」約在每年4月15至28日之間出現，今年度最佳觀賞時間預計將落在4月22日晚上，1小時就有機會看到20顆流星雨，嘉義縣文化觀光局推薦6處最佳觀星點，視野開闊且光害少。

嘉義縣文觀局列出六大地點，包含阿里山森林遊樂園區的對高岳、小笠原觀景台、沼平車站及二萬坪；梅山太興岩步道及番路的牛埔仔愛情大草原，都是低光害、無建物遮蔽的最佳觀星點。

嘉義縣長翁章梁表示，想看浪漫的流星雨就一定要到嘉義，嘉義的大阿里山區擁有高海拔、視野開闊及低光害的優勢，只要在沒有光害且天氣晴朗的狀況下，就有機會讓追星族看見一場最壯麗的流星雨。

文觀局長許有仁表示，據天文館預測，天琴座流星雨將在4月22日晚間10時左右升起，推薦遊客白天來嘉義的阿里山或梅山山區，順遊二延平步道、YUYUPAS、奮起湖、圓潭瀑布、綠色隧道及青年嶺步道，晚上再到無光害且視野開闊的景點欣賞天琴座流星雨極大期的難得美景。

(中時 )