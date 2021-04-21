藝人黃鐙輝以搞笑形象出道，不過2019年靠著《奇蹟的女兒》奪下《迷你劇集電視電影男配角獎》，不僅轉換跑道轉型成功，也讓事業蒸蒸日上，私下在社群網站分享日常生活的他，日前透露心急愛貓離家3天還不回家，沒想到依照網友提供的「都市傳說」，成功尋回愛貓，讓他直呼：「太扯了」。

黃鐙輝日前在臉書貼出尋貓啟示，他表示愛貓是叫「阿宅」的暹羅貓，飼養以來就是逃家慣犯，但過往頂多一天就會回來，如今已經離家第三天，卻不見蹤影，讓他相當心急發布尋貓啟示，希望如果有人看到「阿宅」蹤影，能私訊跟他聯繫，而在這則協尋文底下，有網友留言：「如果家裡附近有流浪貓，跟他們說叫阿宅趕快回家」，讓黃鐙輝決定試試看能否奏效。

太扯了😭😭😭 我聽信一個網友的留言 剛剛半夜我四處去跟流浪貓說： 「幫我叫我們家阿宅回家」 死馬當活馬醫囉😂😂😂 我跟附近的流浪貓交代完之後... ㄧ上樓.... 阿宅就回來了.... 他在我家門口喵喵叫.... 太扯了😱😱😱 由黃鐙輝發佈於 2021年4月20日 星期二

抱持著「死馬當活馬醫」的黃鐙輝，立刻跑去跟附近的流浪貓交代此事，原本還半信半疑的他，一返家就見到愛貓「阿宅」坐在門口，讓他直呼：「真的太扯了」，對此，網友也紛紛留言：「附近的浪貓很給力耶，要給罐罐回敬」、「這是都市傳說沒錯！剪刀法也能試試看」、「辦流水席犒賞你家附近的浪貓了唄」。

日前，他上沈玉琳主持的網路節目時，因為公主抱陳育涵時，不慎將左手貼在女方左胸上，惹來性騷質疑，事後節目將爭議畫面刪光，讓網友質疑製作單位掩護罪行，對此，黃鐙輝在社群網站向陳育涵道歉，感謝公司為了保護他刪除片段，並強調未來會特別小心，至於陳育涵則表示：「並未覺得被騷擾」。

(中時新聞網)