新北市環保局擬在三峽碳中和樂園興建「生廚餘處理廠」，新北市議員江怡臻21日議會質詢時指出，生廚餘不只碳中和樂園受影響，沿途可能有味道、髒亂，要求環保局所有廚餘車的行駛路線、整潔處理方式等資訊，都應該公開在官網或民眾容易查詢到的地方，也要將運送途中所造成的汙染降至最低。

環保局長程大維表示，目前三峽碳中和樂園正在規畫轉型，預計收取土城、樹林、三峽、鶯歌的生廚餘，以高溫高效方式處理，未來會做好廚餘車的整潔工作，包含採密閉式車輛、蒐集廢水、完善廚餘車的各項設施和功能，確保異味和垃圾不會隨著車子行駛而排出。

江怡臻指出，生廚餘不只碳中和樂園受影響，廚餘車沿途經過的中正路等，都可能聞到味道或產生髒亂，江怡臻要求環保局所有廚餘車的行駛路線、整潔處理方式等資訊，都應該公開在官網或民眾容易查詢到的地方，也要將運送途中所造成的汙染降至最低。

程大維表示，新北市清潔隊每天約收到300噸廚餘，土樹三鶯地區的廚餘約莫30到40噸左右，環保局會確保這些廢水在車上蒐集，進出場、車輛停放都要落實環境消毒。

江怡臻詢問碳中和樂園興建生廚餘處理廠是否需要環評，程大維說，目前處裡超過100噸的廚餘場才需要環評，目前全案已經發包，但還沒進入規畫設計。

新北市議員蘇泓欽質詢時也提到，要求環保局希望能夠到現場舉辦說明會，詳細把規畫告訴地方鄉親；程大維也允諾會清楚說明。

(中時 )