路透引述消息人士透露，大連萬達集團尋求為旗下商業地產管理業務--萬達輕資產商管公司在上市前融資人民幣（下同）200億元，後者年底前將在香港上市。

上述消息人士稱，這次IPO前的融資主要面向私募股權投資人，目標是估值達到2,000億元。但也有消息人士指出，萬達和其財務顧問接洽的數個潛在投資人，都認為該估值目標太高。

據稱，萬達集團計畫7月前完成這項融資，並於9月提交IPO申請。萬達集團未回應置評請求。

根據資料提供商路孚特，中國房地產開發商和物業管理公司2020年通過在香港上市總計籌資104億美元。恒大集團、融創和世茂集團等開發商旗下的物業公司去年都赴港上市。目前這三家物業公司的股價均高於IPO定價。

如果萬達出售輕資產商管公司10％的股權、且後者達到2,000億元的估值，本次上市案將成為至少2016年以來，香港最大的物管公司上市案，超過恒大物業2020年11月約18億美元的IPO規模。

(工商 )