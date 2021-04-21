微軟宣布於全球正式推出虛擬資料中心體驗網站，用沉浸式數位導覽，對外公開微軟資料中心基礎設施、環保供電能源、資安防護軟硬體及前瞻的伺服器和模組化資料中心，進一步推動雲端概念普及，同時鼓勵各大產業創新。微軟表示，現已於全球建設200多個資料中心，其營運和規劃中的資料中心覆蓋全球34個國家與地區，今年可望再新增至少10處，並逐步朝每年建造50～100個新資料中心的目標邁進。

2020年，微軟宣布將設立全台首座、全球第66座Azure資料中心區域，加速推動台灣各大產業數位轉型與創新。而根據IDC研究顯示，到2024年，微軟生態系（包括微軟本身、微軟產業夥伴與客戶）更將於台、馬、印三大區域共創造210億美元以上經濟價值及10萬個工作機會。

此外，台灣產業創新與加速轉型已快速展開，例如，製造業與高科技產業已加速將企業核心系統上雲，以建立完善的全球智慧供應鏈基礎，來掌握各地即時產線或營運狀況。金融與零售業更在以「用戶體驗為中心」下，大量運用雲端數據平台來做分析並預測市場，以提供用戶更好的服務，展望金融業未來，資料落地台灣不出境更將加速金融科技的快速發展。此外，未來資料中心的高效運算也能協助醫療產業加速分析大量臨床資料、開發前瞻健康照護技術。

微軟21日宣布於全球推出虛擬資料中心體驗網站，展示微軟資料中心高安全性。微軟表示，資料中心外觀皆為無窗、由柵欄防護的倉庫，內部則安置多道實體安全層控制人員進出，包含攝影機、警衛室、訪客簽到站等，亦設置單向門以防人員攜帶未經授權物品進出。且微軟每年花費超過10億美元提升資料中心軟硬體、通訊協定和人員的安全性，全力將處理及儲存數位資料的流程最佳化，強化資安防護力。

(工商 )