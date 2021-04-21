過去一周整體固定收益型ETF資金淨流入96億美元，各主要類型皆獲資金淨流入，其中以美國固定收益型ETF淨流入66億美元最多，全球、新興市場、新興市場當地貨幣及歐洲固定收益型ETF分別流入7.8億、3.7億、2.3億及2.2億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債及高收益債ETF分別獲資金淨流入67.5億及7.8億美元。富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗表示，波灣債於去年歷經疫情、今年美國公債殖利率彈升衝擊中，有脫穎而出表現。

莫海迪．柯弗認為，波灣債主要在於四項獨特優勢，一是波灣為全球主要富裕的區域、政府負債壓力低於其他地區。二是如今全球主要國家央行印鈔救市、財政部大肆舉債支出時，波灣政府仍嚴守傳統的財政撙節政策。三是波灣國家積極進行經濟結構改革，欲降低對能源的依賴，產業朝多元化發展。四是全球投資專業機構甚少著墨於波灣國度，潛藏許多機會未被挖掘。

2020年底波灣債市佔新興市場主權債、企業債的權重分別提高至二成、一成，然而全球投資機構對波灣債仍屬低配置狀態，意謂未來資金還有很大的流入空間。

(工商 )