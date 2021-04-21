美國景氣正向及金融股財報亮麗，提振市場樂觀情緒，聯準會（Fed）主席鮑爾表示將等通膨和就業達到目標後再考慮升息，這兩項條件不太可能在2022年底全部滿足，牽動美國10年期公債殖利率回落至1.58％及美元指數雙雙下滑，激勵全球股債市表現，整體股票型ETF吸金，以流入美國及全球股票型ETF最多。

富蘭克林證券投顧分析，展望未來二周將進入超級財報周，根據Factset統計至16日，S&P 500大企業已有9％公布財報，獲利及營收優於預期比例分別為81％及84％，第一季獲利預估成長30.2％，將是2010年第三季以來最大增幅，較去年年底預估的15.8％及3月底預估的23.8％上調。且美國經濟復甦預期，有助提振亞洲國家出口前景，已率先印證在大陸、南韓、台灣等主要亞洲國家，今年來強勁的出口動能，儘管大陸官方欲推動政策正常化，預期逐步正常化的過程，反而有助維持更為長期的成長動能。

富蘭克林證券投顧建議，投資布局以美國平衡型基金為核心，搭配分批加碼新興亞洲、大中華股票型基金或新興市場平衡型基金，類股建議採取創新成長及價值補漲兼備的策略，著眼生技股自2月中旬以來的波段跌幅已接近滿足點，近期反彈且吸引資金回流，空手者可留意操作機會。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅表示，就像2021年初所看到的，併購活動仍是生技產業的主要驅動力。鑒於中小型生技公司具備豐沛的創新能量，大型生技製藥公司財務體質穩健，且有強化產品線來帶動成長的需求，預期將看到更多的併購活動。雖然最近有關藥價改革的討論，再次引起市場擔憂，加劇3月份的拋售，但藥物定價並非拜登競選時的主要政策焦點，藥價的討論可能在應對新冠疫情中退居二線。

(工商 )