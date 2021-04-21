李連杰和利智婚後育有2個漂亮女兒Jane、Jada，遺傳父母好基因，擁有亮麗外貌和姣好身材，近日小女兒為慶祝姊姊21歲生日，特地曬出兩人合照，引起網友熱議。

19日是李連杰大女兒Jane生日，妹妹Jada特地發文替姊姊慶生，謝謝她給自己的關愛，姊妹倆也成為能夠互相理解及依賴的人，她感性告白「我會永遠珍惜我們的關係，謝謝你總是在我身旁」。

李連杰高顏值愛女同框。(圖／翻攝自IG)

並附上兩人合照，只見她們都畫上濃妝，Jane穿上黑色西裝，展現帥氣成熟美，而Jada則是穿著低胸背心，渾圓雙峰炸出，火辣身材絲毫不輸媽媽利智。

亞姐出身的利智，以美豔外型和惹火身材紅極一時，有「利美人」稱號，曾被倪匡稱為「50年難得一見的美女」，不過和李連杰結婚後，她就淡出演藝圈，專心在家相夫教子，而李連杰對於妻子的付出都看在眼裡，為了給足妻子安全感，甘願把20億港幣（約新台幣89億元）的身家財產，全交給她管理，自己要買東西還要跟助理借錢。

而兩人婚後育有2個女兒，不僅外型亮眼、氣質佳，目前就讀美國哈佛大學的大女兒Jane，之前和邱淑貞女兒沈月一起受邀參加巴黎名媛舞會受到關注，而小女兒Jada也不遜色，目前在美國知名高中「菲利普斯學院」就讀。

(中時新聞網)