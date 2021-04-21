美國非裔男子佛洛伊德遭強壓後頸致死案，前警察蕭文今天定罪後很可能尋求上訴，主張陪審團是受到媒體報導與民事和解案的影響而具偏見。然而法律專家說，翻案成功機會渺茫。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）去年5月25日在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）涉嫌使用假鈔遭警方攔下上銬，其中白人警察蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋強壓他頸部約9分鐘，期間佛洛伊德多次說他無法呼吸，蕭文仍不放鬆力道，佛洛伊德最終喪命。整個過程遭民眾用手機拍攝傳上網，引發譁然。

陪審團今天裁決蕭文二級非蓄意謀殺罪、三級謀殺罪，以及二級過失殺人罪，3項罪名全部成立。

蕭文若要提上訴，律師群必須在60天內通知法庭。律師接著有數月時間可查閱案發以來所有證言筆錄和法院文件，用以準備相關論點。

佛洛伊德案3月29日開庭，而兩個星期之前，明尼阿波利斯市政府同意以2700萬美元與佛洛伊德家屬達成民事和解。

當時此案的刑事訴訟正在進行陪審員遴選，被告蕭文的律師尼爾森（Eric Nelson）認為，民事和解有「嚴重影響陪審團人選的傾向」。

尼爾森因此提出延後刑事審理的請求，但於3月19日遭法官卡希爾（Peter Cahill）駁回。尼爾森很可能於上訴時提及法官的這項決定。

被告律師群也可能以法官堅持於明尼阿波利斯審理此案，作為翻案的理由。他們主張，在明尼阿波利斯不可能找到公正的陪審員。

然而，司法專家認為，以審判地點為基礎來挑戰判決的先例不多，且明尼蘇達州本來就很少變更審判地點。他們說，要成功翻案，被告律師必須證明法官「濫用裁量權」，或犯下「明顯不合理」或「與證據相左」的錯誤。

(中央社)