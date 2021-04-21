台積電位居半導體製造技術領袖，上下游產業鏈讓台灣半導體產業具有強大的競爭優勢，台積電創辦人張忠謀認為，美國生產成本高，大陸半導體製造落後台積電5年以上。

張忠謀今天出席2021大師智庫論壇，以「珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢」為題發表演講。張忠謀說，這是近1、2年非常重要的話題，也是他對台灣政府、社會及台積電的呼籲。

張忠謀除了介紹半導體的簡史與重要性，說明半導體業的分工、台灣在晶圓製造方面的優勢、台積電的成功及今日的地位，他還剖析美國、中國大陸及韓國的競爭態勢，並對國內各界關注台灣是否會有下一個「護國神山」提出看法。

張忠謀說，1948年美國貝爾實驗室的3位物理學家夏克萊（Shockley）、巴丁（Bardeen）及布萊坦（Brattain）發明基於半導體的電晶體，是半導體界的大事。

1965年摩爾預測電晶體密度每1.5至2年加倍，張忠謀表示，這預測後來被稱為「摩爾定律」，一直到最近還相當有效，這是半導體界另一件大事。

張忠謀說，1987年他在台灣成立嶄新商業模式的台積電，專門從事晶圓製造服務，搗亂半導體業秩序。台積電於2020年成為全球最高市值的半導體公司，達6000 億美元。

張忠謀表示，英特爾（Intel）稱霸世界半導體業數十年，過去曾拒絕投資台積電的邀請，並對晶圓製造服務有點看不起，認為做不大；今年卻宣布要投入晶圓製造服務，令他覺得相當諷刺。

半導體是相當重要的產業，張忠謀說，自國防至工商業到日常生活，無處不需要半導體。製程研發與晶圓製造是具資本密集、技術密集及高附加價值特色，封裝與測試的資本、技術密集程度均較晶圓研發及製造低。

張忠謀認為，人才是台灣在晶圓製造方面的優勢，台灣有大量優秀敬業工程師、技工、作業員願意投入製造業，美國幾十年前製造業就不紅了，改做研發及金融等領域。

此外，台灣經理人員都是台灣人，高鐵及高速公路交通方便，適合大規模製造業的人員調度，也都是台灣的優勢。張忠謀說，台積電有3個製造中心，在新竹、台南及台中，常有成千工程師不必搬家的調動。

台灣半導體產業以晶圓廠為中心，串起產業鏈，張忠謀指出，上游有聯發科等設計公司，中游有台灣設備廠商、矽晶圓、氣體供應商，應用材料等全球重要半導體設備廠商在台灣都有服務據點、培訓中心、研發實驗室，下游還有日月光等封裝與測試公司。

張忠謀表示，台灣在晶圓製造方面的優勢是台積電成功的一大關鍵；另外，專業經理人領導、長期堅持研發投資、12萬名台積電前後員工的努力及政府、社會的支持，都是台積電成功的要素。他說，要成立世界級企業，專業經理人領導還是比較好的模式。

台積電如今是半導體製造技術領袖，張忠謀指出，在已開發世界約25億人口中，幾乎每一個人都在日常生活或工作上，用到台積電製造的半導體產品；張忠謀指出，他用的助聽器晶片也是台積電製造的。

對於美國積極爭取及補貼半導體製造，張忠謀認為，美國生產成本明顯較台灣高，美國聯邦及州政府的短期補貼，不能彌補長期的競爭劣勢。

中國大陸在過去20年政府補貼數百億美元後，張忠謀說，大陸半導體製造落後台積電5年以上，還不是對手；在邏輯半導體設計落後美國及台灣1至2年。

張忠謀認為，在晶圓製造領域，韓國的三星電子（Samsung）是台積電強勁競爭對手，因為製造優勢與人才等條件與台灣狀況相近。

對於外界期待台灣能夠複製台積電成功模式，再造下一個「護國神山」，張忠謀說，要找一個台灣有潛在優勢、又對全世界重要的產業，加上創新產品或商務模式，並多年經營及努力，他認為「難」。

張忠謀表示，半導體晶圓製造是第一個台灣在世界競爭裡得到相當優勢的產業，優勢得來不易，守住亦不易，他呼籲政府、社會及台積電本身要努力守住。

張忠謀2018年6月自台積電裸退，至今已近3年，今天公開大聲疾呼希望政府與社會能夠繼續支持、珍惜台灣半導體晶圓製造的優勢，他對台積電與台灣半導體產業的關心表露無遺。（編輯：張良知）1100421

(中央社)