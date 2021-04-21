交通部長林佳龍下台後，由原交通部政務次長王國材接任，而這波人事調動也引發外界關注民進黨內部的派系問題。新北市議員葉元之表示，太魯閣號事件後，王國材一上任交通局長，行政院長蘇貞昌就火速批准台鐵局長人事，由副局長杜微升任。葉直言，從這波人事案，就可間接證明蘇林的派系鬥爭。

葉元之今（21）日在臉書指出，由於前台鐵局長張政源退休前，林佳龍和蘇貞昌也討論過杜微，那現在不就證明，前三個月台鐵局長的懸缺，就是蘇林的派系鬥爭？

太魯閣事故發生後，外界也質疑台鐵局長懸缺三個月，是派系鬥爭的結果，葉元之指出，蘇貞昌當時回應說，台鐵局長很重要，所以要找出「最妥適的人」來擔任這份工作；林佳龍也解釋，懸缺是因為要為台鐵找到最好的人選。

新北市議員葉元之指出，有關台鐵人事案，間接證明蘇林的派系鬥爭。（資料照／邱子軒攝）

若現在仍由杜微升任局長，葉元之質疑，那前三個月在等什麼？還是說，杜微其實不是蘇貞昌口中最妥適的人選，只是備胎，蘇貞昌根本沒有改革台鐵的決心。

行政院發言人羅秉成昨日表示，台鐵的改革勢在必行，一刻都不能稍緩，所以台鐵人事布局要從專業考量。葉元之直言，這樣的說法也正好打臉了蘇貞昌，就正好說明，在2年前普悠瑪事故發生後，蘇貞昌根本不把台鐵改革放在心上，才會讓台鐵局長懸缺三個月。

太魯閣事故發生已快20天，林佳龍下台了、台鐵局長補實了，但葉元之認為，蘇貞昌的政治責任仍沒有說清楚，反而秉著一痞天下無難事的態度，神隱10多天後再度面對媒體，一副裝作沒事的態度，考驗大家的記憶。

葉元之呼籲，這次就讓大家表現出，我們都是記憶力很好的人，不會忘記蘇貞昌的沒有擔當與推諉塞責。

(中時新聞網)