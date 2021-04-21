21日，最大利空消息還是新冠疫情。日本政府也正考慮，是否將東京，大阪等大城市再度進入緊急狀態。市場擔憂，萬一屆時經濟活動受限，將打亂景氣復甦的腳步。日經225指數收28,508.55點，下跌591.83點，跌幅2.03%。東證股價指數收1,888.18點，下跌38.07點，跌幅1.98%。這兩大日本指數，雙雙創近一個月以來，跌幅最深的單日走勢。

大和證券表示，外資現在找不到理由要進場日股，因為日本在抑制疫情能力來說，遠落後於其它國家。若再度進入緊急狀態，才更是雪上加霜。

根據野村研究調查，若日本這次再實施緊急狀態，就會成為2020年初新冠疫情爆發後第三次進入。全部的經濟方面的損失，包括東京，大阪等，將會高達1.156兆日圓約107.1億美元左右。

日股中，鋼鐵業者與原物料族群跌幅最大。

日本製鐵跌5.4％，為日經指數跌幅最大的一檔，而JFE Holdings與株式會社神戶製鋼所分別跌5.39％與4.87％。

東芝也跌3.3％，因該公司駁回CVC Capital Partners的200億美元公開收購申請。

日經表現最差的是，樂天集團跌5.5％，日本共同社指出，中國大陸騰訊成為樂天大股東後，因為擔心客戶資料會外洩到中國，故美國與日本政府將聯合監控日本樂天。

軟銀集團（SoftBank Group）漲1.03％，據悉，旗下規模高達千億美元的願景基金，下個月要公布的高獲利數字將打破歷史紀錄。

(時報資訊)