新北市三峽生命紀念館已啟用6年多，不過多年來卻只能使用1至3樓的空間，在地民眾頻頻反映，牌位不夠用。市議員蘇泓欽質疑，市府工程款都已支付給營建廠，卻因為設計監造的訴訟問題，遲遲未規畫4至7樓的空間，讓樓層淪為蚊子館；民政局殯葬處表示，目前4樓已在細部設計階段，預計設置1000多個牌位，年底前會開放使用。

三峽生命紀念館由前板橋市公所興建，在2014年間啟用，一樓設有大廳、辦公室、家屬休息區及神主牌位區，2、3樓則規畫為塔位區，提供約12000個塔位。未料建築完工後，施工廠商因工程款扣款爭議控告板橋區公所，官司纏訟多年未有結果，4至7樓動工規畫連帶停擺，近年來地方居民喪葬牌位需求增加，卻無法進駐安放。

「就算訴訟遲延，也不能忽視地方需求。」蘇泓欽表示，市府早在紀念館完工前就已支付工程款，4層樓的空間原封不動放了6年多，有爭議的是設計規畫部分，並不是工程款，不懂市府為何不能施作，且多年來地方民眾喪葬需求增加，1至3樓已無法增設牌位，民眾遲遲等不到其他空間開放，只好將牌位移遷他鄉。

殯葬處表示，三峽紀念館骨灰櫃數量仍有3753個，但818個牌位已全數使用完畢，板橋區公所仍與施工廠商爭訟中，但市府不會延遲施作工程，目前已爭取1180萬元經費，將對4樓整層裝修，並裝設牌位區，預計6月發包工程，規畫約1000至2000個牌位。

(中時 )