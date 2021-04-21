去年7月，竹南鎮長方進興親自帶領會勘，屋主彭秀春（左一）在場提要求，公路總局苗栗工務段人員也在場未表態。（謝明俊攝）

目前包商正在加緊趕工建置防撞花牆。（謝明俊攝）

公路總局規畫建置的防撞花牆高低有緻，相當有造型。（謝明俊攝）

去年7月，竹南鎮長方進興與鎮代會主席何秀綿（右二）同赴張藥房新宅會勘。（謝明俊攝）

苗栗大埔張藥房新宅去年落成後，屋主彭秀春要求加強屋側路口安全防護設施，竹南鎮公所應允要負責設置，但彭秀春都不滿意，公路總局態度更是消極，延宕8個月都沒進度。月前，總統蔡英文來訪新宅，事後公總態度大迴轉，還要包商趕工，讓附近住戶看了不住欽羡「有總統當朋友真好！」

苗栗大埔張藥房新宅，位在竹南鎮台13線公義路及仁愛路口，是一個夾角不到30度的狹小三角形地，當初前苗栗縣長劉政鴻辦理大埔農地重畫，就是鑑於張藥房位處路口危險要衝，為了要改善路口安全，擴大路口視線，因而決定強制拆除張藥房，卻引來張家不滿抗爭。而張藥房新宅重建完工後，屋主彭秀春也以安全理由要求有關單位改善，同樣1個交通安全理由，卻有不同的發展，頗令人玩味。

大埔張藥房遭苗栗縣府強制拆除後，遺孀彭秀春及兒女提出告訴獲勝，苗栗縣政府必須賠償重建全部費用，張藥房新宅歷經2年施工，於去年6月間硬體完工後，彭秀春就開始向立委陳超明等陳情，要求政府必須替新宅外設置防撞安全設施。

竹南鎮公所接獲彭秀春陳情後，於去年7月中旬召集公路總局苗栗工務段、縣政府工務處，由鎮長方進興會同鎮代會主席何秀綿等多人，齊聚張藥房新宅前會勘，後來還召開協調會，決定在張藥房旁側路口，設置20公分高的路緣石，來隔絕保護人行道，但彭秀春卻不滿意這項規畫案。

在首次會勘過程中，公路總局苗栗工務段指派人員在場一直都未發表意見，協調會中也都保持沈默，會後，鎮公所將會議結論發給與會各單位會簽意見，並決定由鎮公所負責發包施作，苗栗工務段始終未表態，態度消極，加上彭秀春一直對規畫內容有意見，所以張藥房新宅旁路口安全設施，一直延宕大半年都未動工。

今年3月4日，總統蔡英文親赴張家新宅慶賀落成，公路總局態度突然大轉向，先在4月14日積極主動邀集竹南鎮公所等單位進行會勘，並決定要在張宅旁建置漂亮的高低式防撞花台。並在2天後再度召開履勘，不僅完成人行穿越道改線、重新鋪設地磚、起造防撞花台等，讓張宅旁路口，一變衍然成了小花園，令附近住戶不住欽羡「有總統當朋友真好！」

(中時 )