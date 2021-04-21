高雄輕軌大南環段自通車以來，運量成長亮眼，受到通勤族群及觀光旅客的肯定，對於近期因駕駛者違規事故或是行人違規穿越行為，也引起民眾的正義感，甚至主動提供照相錄影刊載於社群媒體。21日高捷公司針對4月17日行人不依規定行走路口平交道，違規穿越高雄輕軌軌道；及4月18日有機車騎士於凱旋/二聖路口違規闖紅燈的刊載事件進行違規舉發，後續將由警方調查。

高捷公司提醒民眾，相關違規行為，除由高捷公司人員或捷運警察當場發現可進行告發外，如有明確時間地點之照相或錄影內容，高捷公司亦會視情節向交通大隊或捷警隊進行事後舉發違規，請違規民眾勿存僥倖心態。

高捷公司表示，高雄輕軌除在十字路口依循號誌燈指示通過外，人車不得隨意跨越輕軌軌道，違者將依大眾捷運法第50條「非大眾捷運系統之車輛或人員，闖入軌道區」，開罰行為人或駕駛人1,500元以上7,500元以下罰鍰。而違規駕駛闖越紅燈的話，更可能造成與輕軌車輛的撞擊事故，除依法開罰之外，如造成輕軌設備損傷，亦會向肇事者進行求償。高捷公司呼籲所有用路人，行經輕軌運行路段，應遵守相關交通號誌指引，共同維護所有用路人及輕軌旅客的行車安全。

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