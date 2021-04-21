蘋果（Apple）正式發表新一代iPad Pro，其中12.9吋款式首度搭載mini-LED螢幕，將iPad的顯示技術推升到全新等級。如果你有意入手iPad，在蘋果宣布新一代iPad Pro之後，若將不同連線能力、顏色都納入考慮，蘋果總共提供了多達84種選擇，可說令人眼花撩亂。相關價格與規格差別，可參考本篇分析。

蘋果官網現有iPad產品價格。（表／黃慧雯整裡，中時新聞網製）

在蘋果宣布新一代iPad Pro之後，先前2020年3月推出的iPad Pro系列，已自官網下架。新一代iPad Pro 12.9吋（第五代）以及iPad Pro 11吋（第三代）加入後，蘋果一口氣將iPad Pro儲存容量拉升到2TB的水準，根據《MacRumors》報導，全新iPad Pro的128GB、256GB、512GB搭配的8GB RAM，而如果選購1TB或是2TB款式則將是16GB RAM，這是蘋果首次在同一代iPad中搭配不一樣的記憶體。且從蘋果官網的資訊來看，消費者無法選擇在低容量的iPad Pro新品中選擇更高的RAM規格，也就是說想要16GB RAM，就只能選1TB或是2TB容量。

根據蘋果官網資訊，iPad產品一字排開總共包含iPad第八代、iPad mini 5、iPad Air 4以及全新iPad Pro。螢幕則依序是10.2吋、7.9吋、10.9吋，還有11吋與12.9吋。當前僅有iPad第八代、iPad mini 5仍舊採用Lightning連接埠；而iPad Air 4、全新iPad Pro都是採用USB-C連接埠，而全新iPad Pro的連接埠首度支援Thunderbolt，頻寬達到40Gbps。

配件生態方面，蘋果沒有針對iPad mini 5推出聰穎鍵盤，但可搭配一般藍牙鍵盤或聰穎雙面夾使用；iPad第八代可搭配聰穎鍵盤、聰穎雙面夾；iPad Air 4、全新iPad Pro都可搭配巧控鍵盤（白色以及黑色）、或是鍵盤式聰穎雙面夾、聰穎雙面夾。而iPad第八代、iPad mini 5僅能配對第一代Apple Pencil使用；而iPad Air 4、全新iPad Pro都是通通搭配第二代Apple Pencil。

從iPad系列價格來看，入門款是iPad第八代，提供最小32GB容量，價格從NT$10500起跳（Wi-Fi版，選擇Wi-Fi＋Cellular版需加價NT$4300）。最高價的當然是全新的12.9吋iPad Pro Wi-Fi＋Cellular版，2TB款式價格為NT$74000。從儲存容量來看，蘋果很明顯將高儲存容量限於高規格iPad才能享用，如果對此有特別需要，僅能選擇高規格的iPad款式(512GB以上僅有iPad Pro系列有提供)。

針對全新的iPad Pro系列，蘋果加入了不少全新特性。其中iPad Pro 12.9吋款式獨佔Liquid display XDR螢幕，採用mini-LED材質。而全新的11吋、12.9吋iPad Pro連接埠都支援Thunderbolt，傳輸速度更快，且最高支援6K螢幕輸出，能支援更廣泛的配件生態。目前新一代iPad Pro系列也是唯一支援5G的款式。換句話說，想要擁有更高的資料傳輸速度、更快的網路連線體驗，更好的螢幕顯示效果，都只能選擇iPad Pro系列。換句話說，對於這些規格沒有那麽高需求的消費者，則可選擇入門的iPad第八代或是iPad mini 5等機種，相對平價許多。

而根據通路方面提供的資訊，在iPad Pro 12.9吋（第五代）以及iPad Pro 11吋（第三代）發表之後，先前2020年3月的iPad Pro系列在通路方面已與官網同步降價，iPad Pro 11吋 Wi-Fi版/Wi-Fi+Cellular版128GB皆降價4000、256GB降價4400、512GB降價5200、1TB降價6000；iPad Pro 12.9吋 Wi-Fi版/Wi-Fi+Cellular版128GB降價3000、256GB降價3400、512GB降價4200、1TB降價5000；2017年推出的Apple TV 4K（第一代）則是降價1000。

(科技)