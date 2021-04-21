台鐵局長杜微。（資料照）

台鐵太魯閣號在花蓮發生嚴重傷亡事故，交通部長林佳龍請辭下台，行政院長蘇貞昌拍板新任交通部長為王國材，至於懸缺3個多月的台鐵局長由副局長杜微升任。入口網站《Yahoo奇摩》今(21日)針對新任交通部長、台鐵局長到位，「你對台鐵改革有信心嗎？」進行網路投票，截至15時30分為止，已有500人表達「沒有信心」、33人認為「有信心」。

王國材20日強調，第一個任務就是加速改革台鐵，台鐵改革有一系列方式，從工區管理、相關安全建設開始做起，並持續按照時程表進行。關於台鐵局長懸缺，蘇貞昌同意王國材提報的人選，由現任副局長杜微升任台鐵局長一職。行政院發言人羅秉成則表示，台鐵改革迫在眉睫，蘇揆期許新任部長、局長展開台鐵改革新局。

入口網站《Yahoo奇摩》21日以「新任交通部長、台鐵局長到位，你對台鐵改革有信心嗎？」為題發起網路投票，截至15時30分為止，已有533名網友進行投票，其中500人投下「沒有信心」、33人投下「有信心」。其中，認為有信心的網友表示，「要相信黨和國家改革的決心」、「王部長相關經歷豐富，必能帶領台鐵局有一番新的革新」、「新人新氣象」、「有十足信心」。

至於，認為沒信心的網友表示，「又是新的騙局」、「笑笑就好」、「做做樣子的政府，沒信心」、「真的沒看到改革的決心」。

截至21日15時30分許的網友留言。(取自YAHOO投票頁面)

(中時新聞網)