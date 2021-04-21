「我是個學生，皮夾裡面有400元，是爸媽給的零用錢，對我來說很重要，警察先生能不能幫我找找看？」許女滿面愁容地到警局報案，員警立即陪同許女前往現場調閱監視器，發現拾得人身形穿著特徵明顯，員警立即積極巡視周遭，幸運地遇到拾得的范姓婦人。

范姓婦人驚訝表示，「我正要拿去派出所，警察好神！怎麼知道我有撿到皮夾？」失而復得的許女欣喜若狂，頻頻感謝范姓婦人熱心幫忙及警方用心尋找，表示以後一定會更加謹慎小心。

台中市警察局第四分局春社派出所警員陳宏霖日前擔服備勤勤務時，一名21歲許姓女大生報案青示，皮夾疑似遺失在超市內，員警協助調閱店內監視器發現一名婦人撿起皮夾後，將皮夾高舉向周遭路人詢問有沒有人遺失，研判婦人尚未走遠，於是在店家附近尋找，眼睛犀利的陳員在店外5公尺處發現有名婦人身形外貌與影片中的婦人相似，上前確認果真是拾得人，找回皮夾的許女對於員警鍥而不捨地協助尋找，頻頻向員警道謝。

春社派出所所長曾一峯呼籲，民眾務必保管好身邊貴重財物，出門前、離開公共場所前及上下車時心中默唸「錢包、鑰匙、手機」，可以減少遺失物品機會，若有丟失都能及時挽回，以防憾事發生。

(中時 )