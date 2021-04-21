今自費疫苗開始施打，中央流行疫情指揮中心表示，今起至周六已有5000人預約，為滿足民眾的需求，將來會提供更多劑量到自費市場，但施打資格則暫時不會鬆綁。

指揮中心上周開放的自費接種對象包括商務、出國工作、留學及就醫等人道考量者，但今天傳出有不少非上述資格者也到醫院「打心安」，防疫指揮官陳時中表示，看到民眾如此積極搶打自費疫苗，將考慮釋放更多劑量到自費市場，但接種資格仍然不會放寬。

指揮中心今天進一步擴大公費AZ疫苗施打資格，包含警察、憲兵以及社福照護系統人員都可施打，但對許多民眾未據實以報自費接種的身分，陳時中則未回應。

根據疾管署的新冠疫苗接種Q&A，民眾前往旅遊醫學門診自費接種疫苗，僅需在新冠疫苗自費接種意願書中填列「出國目的」，隨後即由門診醫師看診，評估接種者健康狀況及過往疫苗接種史，無須額外出示證明或簽立切結書。

(中時 )