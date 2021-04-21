蘋果（Apple）經常有隨著發表會的舉行，連帶更新周邊配件的習慣，在美國時間4月20日登場的Spring Loaded發表會中，雖然沒有特別花時間提及，不過蘋果也推出了一系列春季Apple Watch錶帶以及MagSafe保護配件，有興趣的果粉不妨來了解一下。

【MagSafe春季新色配件】

當前MagSafe保護配件是專屬iPhone 12系列的周邊，在今日的發表會後，隨著蘋果發表紫色iPhone 12以及iPhone 12 mini，MagSafe矽膠保護殼也推出了紫水晶色、卡布里藍色、哈密瓜色以及開心果綠色等款式(適用於iPhone 12全系列），目前共提供12種顏色。MagSafe皮革保護套則推出全新深紫羅蘭色(適用於iPhone 12全系列，共提供6色可選）。Magsafe皮革護套也推出全新深紫羅蘭色（共提供5色可選）、MagSafe皮革卡套則是推出全新亞利桑那紅岩色（共提供5色可選）。

蘋果官網推出MagSafe春季新色配件。（摘自蘋果官網）

【Apple Watch春季新色錶帶】

Apple Watch 錶帶也在今年的春季發表會後新增多種春季新色。首先單圈錶環新增湯瑪爾斯藍色、開心果綠色、哈密瓜色；編織單圈錶環新增電光橙色、開心果綠色；運動型錶帶新增綠頭鴨綠色、哈密瓜色、卡布里藍色；運動錶環新增海鹽色、向日葵色、深淵藍色、橄欖色及 (PRODUCT)RED；Nike 運動型錶帶新增氯藍色配光綠色、暗綠色配淺銀色 、鐵灰色配黑色；皮革錶帶新增粉筆白色皮革鏈紋錶帶。

Apple Watc Hermès 新增 Noir/Bleu Saphir 黑色配藍寶石色 Jumping Single Tour 錶帶、Rouge de Cœur/Rouge H 心紅色配紅色 Jumping Single Tour 錶帶、 Kraft/Rouge de Cœur 牛皮紙色配心紅色 Jumping Single Tour 錶帶、Orange/Rose Mexico 經典橙色配墨西哥玫瑰色 Jumping Single Tour 錶帶和Saphir/Orange 藍寶石色配經典橙色 Jumping Single Tour 錶帶 （Apple Watc Hermès 錶帶各款式適用大小有所不同。）

蘋果官網推出Apple Watch春季新色錶帶。（蘋果提供／黃慧雯台北傳真）

【AirTag配件也來了】

隨著AirTag正式發表，蘋果官網也隨之上架了AirTag配件。可搭配配件包含AirTag掛環（NT$990，電光橙色、向日葵色、深海藍色、白色）、AirTag皮革鑰匙圈（NT$1190， (PRODUCT)RED以及馬鞍棕色），以及AirTag Hermès 鑰‍匙‍圈（NT$10,990，Bleu Indigo 靛藍色、橙色、Fauve 棕色）、AirTag Hermès 行‍‍李‍‍箱‍‍吊‍‍牌（NT$12,990 ）、AirTag Hermès 手‍提‍包‍吊‍飾（NT$8,990，橙色、Bleu Indigo 靛藍色、Fauve 棕色）也有在官網上架，但同樣尚未開賣。

AirTag正式發表，多元配件也隨之到來。（摘自蘋果官網）

而除了蘋果官方推出的AirTag配件，以及與 Hermès 聯名的配件外，目前Belkin、Moment、Nomad、Spigen等周邊廠商都已陸續推出AirTag相關配件。根據當前所收集到的資訊，犀牛盾確認不會推出AirTag配件，而Moshi確定會推出，具體時間等候確認；CASETiFY的回應是還沒有相關消息。

(科技)