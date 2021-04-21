【江湖桔子新聞】由遊戲橘子與日本GungHo結盟成立的江湖桔子，於今(21)日正式對外發表首款自研遊戲－女性向戀愛手遊《曖昧瞬間》，官方將於4月29日12:00至5月5日12:00為期7日，展開【搶先遊戲體驗活動】，於社群論壇《Dcard》限量開放玩家報名，參加活動有機會獲得AirPods及7-11禮券500元，敬請把握！

《曖昧瞬間》有別於市場上的日本戀愛遊戲，首度以「台灣女主角」為設定，將在日本邂逅多達12位各種風格、個性、特色的帥氣男主角們；遊戲以文字劇情搭配擬真社群互動，將帶給玩家最真實、最親密的戀愛體驗！

官方即日起至4月28日於社群論壇《Dcard》遊戲看板中釋出「禮物盒」，填寫報名資訊可於4月29日至5月5日下載遊戲，並有機會獲得限量LINE POINT 50點。遊戲體驗後於5月1日至5月6日回填問券，還有機會獲得AirPods (1名)及7-11禮券500元(10名)獎勵，立即報名準備體驗怦然心動的曖昧瞬間！

(科技)