IKEA把人氣鯊鯊做成餐點，外表超萌讓人直呼超可愛。（林欣儀攝）

內湖店獨家販售EFTERTRÄDA系列T桖及同系列浴巾，限量販售。（林欣儀攝）

比敦北店大上一倍的內湖IKEA將於本月28日開幕，21日曝光佔地超過6200坪、擁有3層樓的賣場及倉儲區，並推出期間限定商品及餐點，如24盎司丁股牛排、起司肉醬玉米片等，還為品牌人氣商品鯊鯊打造主題餐廳，並將他製成「芝麻鯊鯊包」，療癒的外觀讓人愛不釋手，另外相比敦北店僅能容那200名的餐廳，內湖店將之擴稱至430個座位，並搭配超讚景觀，盼能吸引附近居民、鄰近上班族到此用餐。

而內湖店也依據大台北地區的居住型態，展間以收納、小空間大運用為主題打造，另外在店內還有兩間規劃空間，提供線上軟體與居家規劃服務，提供消費者更多佈置靈感，也首度設置自助結帳櫃檯，加速結帳速度為消費者節省時間。

在獨家限定商品部分則有EFTERTRÄDA系列T桖及同系列浴巾，包括大人與孩童尺寸，價格在299到449元之間，另外為慶祝28日內湖店的開幕，更聯合新莊、新店店聯合推出滿額免運優惠，於28日至5月30日前，購買家具家飾單筆消費滿1萬2000元可享運份五折、滿2萬可享整單免運費。

(中時 )