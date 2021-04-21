Nike昨日對外宣佈與柯比布萊恩(Kobe Bryant)結束合作關係，而今天柯比的公司則發出了最新聲明，他們一家人已在鞋類和服飾上申請了商標，標誌著許多與湖人傳奇、他的職業生涯以及家人有關的標章和術語。

柯比在聯盟生涯初期是Adidas的代言人，但之後在2003年與Nike簽約一直到現在，原本在妻子凡妮莎(Vanessa Bryant)對外證實與Nike解約時，她還未透露品牌去向，使得眾多品牌成了追隨者。不過就在今天他們宣佈已註冊了13個商標，未來還可能推出專屬品牌。

據媒體《Nice Kicks》透露，柯比遺產管理公司註冊的商標，包括「Kobe Bryant」、「Play Gigi’s Way」、「Mamba and Mambacita」、「Baby Mambas」 、「 Mamba League」以及象徵吉安娜(Gianna Bryant)背號的數字「2」等。並在商標用途上寫明了可能用於服飾和鞋類，這意味著柯比的曼巴品牌以後可能會進軍童裝市場。

Kobe Bryant, LLC has filed trademarks for footwear and apparel. pic.twitter.com/s9OUuEEFxB — Nice Kicks (@nicekicks) April 20, 2021

而這或許能使公司吸引到更多球迷，Nike在柯比過世後對他的商品行銷方式引來一些爭議，他們重複推出少量柯比商品，但獲得方式困難，常被不肖人士和經銷商拿去哄抬價格販售，而柯比一家人似乎意識到了這點，並對此感到沮喪，凡妮莎在周一聲明中寫道：「我一直希望讓柯比球迷購買並穿著他的產品，我將繼續為此而奮鬥。他的產品能在幾秒鐘內就售罄，這說明了一切。」

若柯比家族本身就是製造商品的人，他們將能夠控制其中數量來達到粉絲需求。但在鞋類和服裝業中此類企業管理極為罕見。既有品牌擁有基礎設施，能夠以合理成本持續生產商品，其中失敗的例子就是朗佐鮑爾(Lonzo Ball)一家人的品牌，他們在經營上出了很多問題，不過柯比的名字擁有更多影響力，如果柯比一家能穩定推出自家產品，相信渴望購買這些產品的球迷將會慢慢湧現。

(中時新聞網)