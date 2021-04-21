美國眾議院司法委員會周二通過一項法案，允許美國司法部對石油輸出國家組織(OPEC)成員國及其合作國家就合謀推高油價提起反壟斷訴訟。該方案旨在打擊OPEC串謀操縱油價。不過，FXTM富拓首席中文分析師楊傲正認為，這項法案對原油價格的實際影響甚微。

實際上，在過去的20年間，每逢油價上漲期美國國會都針對OPEC施壓類似法案，但均未能成功，因此當前法案是否能真正進入參眾兩院投票決議仍有極大不確定性。WTI原油昨天自每桶64美元水準回檔至62美元，回到之前橫向整理區間的阻力水準。技術上，原油上周突破了過去兩周的盤整區，正在形成一浪高於一浪的形態，並進一步形成新的上漲趨勢線，短期內如WTI原油能穩守60美元關口，或許有望再次挑戰67美元的年內高點。

上周原油價格迎來一波突破，昨天更一度到達每桶64美元，主要原因是美國原油庫存跌至2月以來最低水準，降幅達到589萬桶，創兩個月以來最大降幅。當前疫情因變種毒株肆虐而有持續惡化的跡象，不過，即使歐美日等地疫情都有惡化跡象，但全球整體經濟復甦態勢，似乎並未阻礙原油需求的上升。

從近期公佈的3月經濟數據可見，歐美的零售數據、PMI指標和工業生產都顯示出過去幾周的疫情惡化，並沒有導致經濟復甦的步伐放緩，也就是說，這一次的疫情復燃暫時未見像去年疫情爆發時一樣打擊經濟運作，經濟復甦態勢有望持續，將可持續支持原油需求上升。

今日稍後美國能源資訊局（EIA）將再度公佈本周原油庫存水準，市場預期原油庫存將下降355萬桶，若資料符合預期或可再次提振油價。

除了疫情惡化似乎無礙經濟復甦態勢外，消息傳出下周舉行的OPEC+會議將考慮僅舉行聯合部長級監督委員會(JMMC)會議，並不會舉行全體部長級會議，也就是預示OPEC+不會對產量政策作出調整。市場早已計入OPEC+在5-7月將會緩步增產，而OPEC+暫未顯示出再次積極增產的意願，對於當前原油價格而言，也算是利多消息。

(時報資訊)