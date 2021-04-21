抽籤過程由花蓮地院所有分案股，在12個股別中抽出承審本案的合議庭法官成員。（王志偉攝）

花蓮地檢署本月16日首波偵結台鐵太魯閣事故案，起訴7名被告，在押的肇事主嫌李義祥、移工「阿好」2人，今下午隨全案移審花蓮地方法院，地院受理後分案歸類為「重大矚目案件」，即由刑事庭長黃鴻達主持公開抽籤，結果抽中「良股」，由法官高郁茹中籤，並由其所屬的合議庭法官梁昭銘擔任本案審判長，林思婷法官擔任陪席法官；黃鴻達表示，分案底定，將由法官閱卷後，召開接押庭，再決定兩被告是否交保或是續押，不過刑案審理具有浮動性、被告答辯、推翻證據等可能出現，一切依法審判。

地院刑事庭長黃鴻達說，依據花蓮地院刑事庭分案要點，此案為社會矚目案件，為顯示審理程序公開透明，今下午1時30分公開抽籤，地院刑事庭共有16個股別，抽籤前有4個股別「迴避」，黃鴻達說明，這4股法官主要是審理過本案強制處分權，因此需要迴避，另由12個股別抽出法官來承審本案，過程公開由法院統一攝影紀錄存證，不開放媒體自行攝影及拍照，經公開抽籤結果，由「良股」法官中籤，其所屬的合議庭成員共同審理本案。

至於李義祥、「阿好」兩人後續是否繼續羈押，黃鴻達說，將待承審法官閱卷後再決定，後續審判部分，同樣會依偵查狀況、當事人答辯或調查證據等其他因素有改變，都是浮動狀態，沒辦法立即判斷，一切依法審判。

台鐵太魯閣號2日發生事故案造成49人罹難、逾200人輕重傷，花蓮地檢署16日偵查終結，本案共列10名被告、包含2名羈押，第一波偵查終結針對政府採購法、偽造文書、過失致死等罪嫌起訴7人及東新營造公司。並針對李義祥、阿好發別以過失致死、肇事逃逸等罪嫌，求處最高刑度。

檢方指出，另就台鐵局發包工程及設計監造、專案管理公司間有無不法，以及被告經營的公司承攬多項工程有無不法，是否涉及官商勾結貪瀆等，已調閱工程發包、施工、監造及專案管理等相關卷宗數十宗，由專案小組持續偵辦中。

(中時 )