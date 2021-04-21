南非克魯格國家公園（Kruger National Park）日前發生盜獵者闖進公園想要獵捕犀牛，最終卻誤闖象群、慘被象群活活踩死的意外。

綜合加拿大「環球新聞」（Global News）等外媒報導，3名可疑男子17日闖進國家公園準備獵捕犀牛，他們隨後發現被國家公園巡邏隊追捕，他們開始一邊丟棄斧頭、槍隻及裝有食物的隨身包包，以加速脫逃。

巡邏隊則派出警犬及空中支援，最終成功逮到一名盜獵者。被逮的盜獵者表示，逃亡過程中3人鳥獸散，只知道其中一人衝進附近的象群，但接下來發生什麼事就不知道了。

巡邏隊員後續前往男子最後被目擊的地方，發現他被「嚴重踩踏」，傷勢過於嚴重不幸身亡。

目前尚不清楚究竟有多少隻大象一起踩踏這名盜獵者，通常一頭成年非洲象體重可達3.3公噸。

克魯格國家公園執行長柯爾曼（Gareth Coleman）對此表示，這起事件相當不幸，一條生命不必要地犧牲。

國家公園巡邏隊後續繼續追捕第3名眼睛受傷的盜獵者，不過國家公園19日證實，男子成功脫逃。

南非克魯格國家公園是犀牛盜獵者的天堂。

南非擁有全球約80%的犀牛數量，不過過去10年來，當地已成為盜獵者的天堂，獵殺犀牛的行為又多集中在克魯格國家公園。盜獵者獵殺犀牛後會切除犀牛角，犀牛角在亞洲相當有市場，主要做成中藥或壯陽藥。

根據南非《郵政衛報》（Mail & Guardian）報導，過去10年來，由於盜獵及長期乾旱，克魯格國家公園一共失去了70%犀牛，2020年只剩下3,549頭白犀牛、268頭黑犀牛。

(中時新聞網)