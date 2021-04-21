新竹市警三分局香山派出所21日接獲民眾通報，在景觀大道下運動場撿到1隻領角鴞，市府保育人員初步評估無明顯外傷，判斷為幼鳥離巢練飛落地，送往新竹市立動物園由獸醫檢查無受傷，已由市府原地野放。

市府產發處長張力可表示，幼鳥需要親鳥照顧，教導飛翔及狩獵技巧，才有機會在野外存活，最好的野放地點，除了適合生存的棲地環境外，最重要的是找到幼鳥練飛落巢地點，可以讓親鳥及幼鳥重逢，增加幼鳥存活機會。

產發處說，領角鴞為保育類鳥類，中小型貓頭鷹，體長19到25公分，頭頂有羽角，長相可愛，喜歡吃肉，主要以小型哺乳類、鳥類、爬蟲類等為食，棲息於闊葉樹林中，羽毛有與樹幹相仿的保護色，在樹林中不易發現。

領角鴞在春夏季晚上會發出「不一一」的叫聲，冬季就較少鳴叫，會利用樹洞營巢，每年3 到7月是繁殖季，一次生3到5顆蛋，普遍棲息於1100公尺以下的闊葉林，都市及學校綠帶經常都有領角鴞的蹤跡，是台灣唯一能在都市內見到的貓頭鷹。

產發處指出，領角鴞繁殖季已經來臨，如果看到領角鴞幼鳥時，請先不捕捉，先觀察周邊環境，找到適合的樹木，把幼鳥放回樹上，讓親鳥有機會找到自己的鳥寶寶，繼續照顧及訓練，讓鳥寶寶有機會長大。

(中時 )