宜蘭河被稱作為宜蘭的「母親之河」，宜蘭的發展與宜蘭河息息相關，宜蘭縣政府向中央爭取經費辦理「宜蘭河水岸慢行道及水域活動環境改善工程」，其中一項子計畫就是在宜蘭河畔完成一幅陶雕壁畫，歷時一年，今天（21日）這幅宜蘭版清明上河圖亮相。

宜蘭版清明上河圖是陶雕壁畫，寬6公尺，長30公尺，由6510片陶板組合而成，是縣府與彰化師範大學美術系教授陳世強合作，斥資500萬元，因每片陶板都須歷經20道工序，是歷時一年才完成。

宜蘭版清明上河圖坐落在宜蘭河慶和橋下南岸邊坡。（李忠一攝）

坐落在宜蘭河慶和橋下南岸邊坡上的陶雕壁畫，內容呈現出20世紀初宜蘭河與宜蘭城的記憶圖像，包括當時原住民、漢人、日本殖民者三大族群的歷史際遇，以及當時的水文脈絡、地景樣貌、重要廟宇、市集分布與人民生活情形等。

今天陳世強帶領宜蘭高中美術班學生在宜蘭河畔展開校外教學活動，宜蘭縣長林姿妙前往關心、與學生交流，林姿妙與學生一起為壁畫嵌入琉璃珠，她說，宜蘭河是母親之河，孕育宜蘭的文化與故事，盼能透過壁畫讓學子們認識宜蘭的歷史與自己的家鄉。

宜蘭縣長林姿妙（右一）與宜蘭高中美術班學生一起為壁畫嵌入琉璃珠。（李忠一攝）

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