大部分的人家中都有電視，而擺放電視機的電視櫃，在客廳中佔據著很大一部分面積，稍有不慎，就會影響到客廳的風水氣場。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，電視櫃顏色、尺寸、擺放位置、裝飾品都對風水有很大的影響，規劃客廳擺設時一定要特別注意。

▍1.電視櫃顏色

一般情況下，電視櫃建議不要選擇紅色、紫色等火相的顏色，因為電視五行屬火，容易加重家宅的火性，導致家人脾氣暴躁，易患疾病。另外，紅色過於鮮豔，人們在觀看電視時，容易被干擾，還會不利家宅財運，形成財政赤字的狀況。因此，最好選擇與家中整體色調相搭配的顏色，如最常見的白色、灰色等。

▍2.電視櫃尺寸

電視櫃的尺寸也有講究，在風水中「高者為山，低者為水」，只有背靠山，面向水，才會利於家宅運勢的發展。客廳沙發的位置為山，而相對應的電視櫃位置為水，所以電視櫃的高度自然不能超過沙發，這樣才遵循陰陽磁場和諧的風水原則，保證家中財運的旺盛。

另外，電視櫃的寬度也不宜超過沙發，因為人要在氣場中佔據主導位置，若是電視櫃寬於沙發，那麼人坐在沙發上面時，就會被電視櫃那一面所產生的氣場控制，從而缺乏自主能力，即使本身能力很好，遇到好的機會也會被他人搶去。

▍3.電視櫃擺放

家中的明財位在大門的左邊或右邊對角線的位置，宜靜不宜動，所以電視櫃萬萬不能擺放在該處，因為電視所產生的聲響，會影響財位的寧靜，導致財位氣場紊亂，家裡財運變動無常，起伏不定。

另外，電視機五行屬火，非常不穩定，電視櫃放在財位就會干擾財位的磁場，使得財位失去了它的實際作用，不利家人財運的發展。因此，電視櫃不能擋住家中財位，應該擺放在沙發的正前方，而沙發作為客廳的重要家具，能夠凝聚家宅，應當擺放在財位較佳。

▍4.電視櫃裝飾

大多數家庭都會在電視櫃上面擺放一些盆栽來裝飾，一些寓意吉祥的綠植，還能夠催旺家中財運，如萬年青、發財樹等。有些人也會擺放不同形狀的花瓶裝飾電視櫃，花瓶代表著平安吉祥，也有利於家宅風水，不過要注意，不可擺放空花瓶，最好插上花卉或是在裡面倒水。

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(中時新聞網)