摩根大通分析師尼古拉斯·潘尼吉爾佐格盧（Nikolaos Panigirtzoglou）一向是比特幣的熱烈追捧者，在Coinbase於本月14日在那斯達克上市時，比特幣曾一度升至64870美元，但目前已跌到55371美元。讓這位一向看多的分析師也發出警告：如果比特幣不能快速回升至60000美元，動能信號將會崩塌。

這分周二發表報告指出，如果最大的加密貨幣不能很快突破60000美元以上，動能信號將崩潰。他說，近幾周的比特幣期貨多頭加倉以及過去幾日的多頭平倉，可能與商品交易顧問(CTA)和加密貨幣基金至少有一定聯繫。

潘尼吉爾佐格盧和他的團隊說：「過去幾天，比特幣期貨市場經歷了與去年2月中旬，去年1月中旬或去年11月底類似的急劇清算。」、「鑑於動能信號仍處於較高水平，它們會自然地從此處衰減數月。」

摩根大通指出，在前三個案例中，整體流動衝動足夠強大，足以使比特幣迅速突破關鍵臨界值，從而導致動能交易商進一步建立頭寸。

這位分析師說：「我們是否會看到當前形勢下這些先前事件的重演還有待觀察。」 他們補充說，由於這一次動量衰減似乎更先激烈，因此更難以逆轉，因此再次發生的可能性似乎較低。他們說，流入比特幣基金的資金似乎也很疲軟。

(中時新聞網)