屏東縣日前發生假車禍真擄人命案，引發社會關注，朝野立委要求盡速完成跟騷法立法，經行政院政務委員羅秉成彙整各機關意見後，明行政院會將討論後通過。草案除明訂8類跟蹤騷擾行為態樣，若犯者攜帶凶器，最重可處可處5年以下有期徒刑、拘役或併科50萬以下罰金。同時，草案也導入預防性羈押制度，若犯跟騷罪且違反保護令，經告誡未聽者，法官得以將人羈押。

行政院昨開會進行跟騷法立法審查會，拍板法案名稱由「糾纏犯罪防治法草案」，改為「跟蹤騷擾防制法草案」，草案將跟騷行為犯罪化，並明確定義「跟蹤騷擾行為」，包括以人員、車輛、工具、設備、電子通訊、網際網路或其他方法，對特定人反覆或持續為違反其意願且與性或性別有關行為，造成心生畏懼，甚至影響其日常生活。

草案明定8類跟蹤或騷擾的樣態，主要聚焦防治性別暴力，包含監視、觀察知悉他人行蹤、盯哨守候尾隨，或以其他類似方法接近特定人住所居所學校工作，場所；對特定人警告威脅嘲弄辱罵或其他相類似行為；利用電子通訊設備、網際網路等干擾行為，例如持續打無聲電話。

羅秉成表示，犯跟蹤騷擾行為者，處3年以下有期徒刑、拘役、科或併科新台幣30萬元以下罰金，屬於告訴乃論；但犯者攜帶凶器或危險物品，視為加重跟騷最，可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬以下罰金，此為非告訴乃論。

該草案也導入保護措施，受害人可向警察提出保護機制，警察受理案件屬於刑事案件，要給報案三聯單及做書面記錄，同時要向犯罪嫌疑人提出書面告誡，經告誡仍再犯者，檢察官可以聲押，經法官訊問後認為罪刑重大可收押。

(中時 )