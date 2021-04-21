2003年底至2004年初，新北市發生駭人聽聞的青少年搶劫事件，新北市永和5名高中生平時為河濱公園的球友，因缺錢花用，竟在公園內朝情侶「抽戀愛稅」，若對方不從就揮刀亂砍，其中1名受害者被砍斷手筋，另名受害者則是被迫脫光衣服，警方事後依對方搶來的手機訊號陸續逮到人，將5人移送法辦。

當時有一群17、8歲的籃球球友，因缺錢竟在球場邊的永和市中正河濱公園，以2到3人一組，持刀向路邊情侶抽「戀愛稅」，若對方不從便揮刀傷人，警方在2004年2月1日先逮捕黃姓兇嫌等3嫌，同夥的陳仕軍、曹心傑怕被出賣，隔日凌晨還冒充身分到警局關切，結果露出馬腳，5人一併依強盜、恐嚇取財罪嫌送辦。

5名高中生平時為河濱公園的球友，因缺錢花用，竟在公園內朝情侶「抽戀愛稅」，若對方不從就揮刀亂砍，圖為其中1名黃姓兇嫌。（中時資料照）

警方調查，2003年12月29日起，永和市中正橋下河濱公園，連續發生多起戴黑口罩的年輕歹徒，持開山刀、西瓜刀、及三節彈簧警棍打劫民眾案，其中不少是約會男女，其中1名被害人甚至被砍斷手筋。2004年1月還有1名夜間打球的台大研究生被迫脫光衣物。

永和警分局由刑事組組成專案小組，由小隊長辛德恆、魏國義率偵查員謝義忠等 人深入追查，日前果然查出1名鄭姓被害人被搶走的手機還在使用，追出該手機是永和市1家通訊行售出的中古機，再循線查出是黃昱(18歲，有竊盜前科)脫售，於是向板橋地檢署聲請拘票，在土城市青雲路拘提黃嫌到案。

警方調查，黃、曹、江三嫌當時是永和某商工3年級學生，平日都在河濱公園打籃球，因而結識吳、陳兩嫌，2013年底因缺錢花用，五人遂合議在公園抽戀愛稅，於晚間9到11點之間打劫男女，還怕被人認出，作案時會戴黑口罩，每次2到3人一組作案，當時已找到7名被害人。

警方之後在永和中正路、新店市安民街，逮捕吳姓(18歲)、江姓(17歲)2人。3嫌到案後，同夥的陳姓(19歲)、曹姓(18歲)2名友人，擔心3嫌會將2人供出，於是佯稱姓方，在警局前徘徊，引起員警起疑，上前盤查後才突破心防，手到擒來。

(中時新聞網)