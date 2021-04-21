普台高中申請國外大學，30％進入美國前30大頂尖學府。（普台高中提供）

「從普台出發，與國際接軌」是普台教育的核心目標。延續歷年國際升學亮麗榜單，今年國外大學申請成果同樣耀眼！國際班27位學生全數進入世界前50大知名學府，8位錄取全美排名前30大學，2位錄取世界頂尖藝術學校。普台國際教育立足台灣，放眼世界。

普台高中指出，曾煥祁錄取全美排名第20的加州大學洛杉磯分校(UCLA)、排名第23有「政治家搖籃」之稱的喬治城大學及密西根大學；高承浩錄取UCLA、密西根大學、維吉尼亞大學及喬治亞理工學院；王予昕錄取有「南哈佛」美譽、全美排名第21的埃默里大學；曾宥臻錄取喬治城大學；呂泰均、李宗軒分別錄取藝術類世界排名第2的倫敦藝術大學和排名第8的普瑞特藝術學院。

普台高中說，該校歷屆校友更遍及美國常春藤盟校哥倫比亞大學和西北大學、加州柏克萊、紐約大學、喬治亞理工、倫敦帝國學院、多倫多大學、北京大學、北京中醫藥、日本早稻田以及香港科大等世界頂尖名校。普台國際教育立足台灣，放眼世界！

普台在國一即設有「國際英語銜接課程」，國二、國三開設「國際儲備班」，以銜接高中部的「國際班」，近年更向下扎根，從國小六年級開始銜接國際課程。全國首創的「外語課綱」系統性推動12年一貫的五語英日法西德教學，通過國家級檢定的人數突破千人，扎實的外語學習讓孩子擁有一把打開世界大門的金鑰匙，成就未來不可取代的優勢能力。

普台高中指出，普台優質獨特學習環境與豐富多元的課外活動，培養多位高中生參加哈佛、耶魯等模擬聯合國會議，優異表現成果傲人；勇奪日本、香港、韓國、烏克蘭國際發明展14金、11銀、1銅、6特別獎、「2019俄羅斯未來科學家博覽會」三等獎、「第十三屆VEX亞太區機械人錦標賽」全國第三名及Judges Award、「2020 iWorld創意競賽」2金3銀、2020-2021 VEX V5 Taiwan Open錦標賽全國第一。

「2021 國際語言學奧林匹亞競賽台灣國手選拔賽」全國第二、「2021 NSDA台灣區選拔賽」VLD（林肯道格拉斯式辯論）高中組冠、亞軍，代表台灣赴美參加世界辯論賽、獲得「2021年國際經濟學奧林匹亞台灣國手選拔賽」一階國手正取及備取資格、取得「2021年亞太語言學奧林匹亞競賽」銅牌獎，並獲選 2021 國際語奧的台灣國手資格。

普台高中強調，在素養時代新紀元中，普台國小、國中到高中作為全國唯一同時具備「品格教育」、「跨領域學習」及「五語教學」課程的全住宿型學校，以12年一貫的校本課程，為國家培育未來「贏」戰國際的人才，形塑出有別他校的優勢與多元特色！

(中時 )