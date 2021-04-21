基隆市仁愛區劉銘傳路中午驚傳一名連姓男子頭部遭鐵鎚攻擊，疑似一名剛出獄的吳姓男子在前往妹妹租屋處找前妻時，發現前妻的連姓現任男友也在屋內，情緒失控，從三樓高陽台爬進屋內，並持鐵槌攻擊連男，雙方扭打在一起，民眾聽見吵架聲立即報警處理，消防員到場協助傷者至醫院救治。

據了解，吳男和陳姓前妻育有1子，吳男不明原因入監服刑，今日剛出獄，就前往妹妹租屋處找前妻，未料，到場發現前妻與連男在屋內，情緒失控想闖入家中，陳女、連男嚇得將門反鎖。

吳男氣憤之下，先是破壞門鎖，但仍無法進入，便在屋外查看地形，發現可以藉由旁邊2樓平房，攀爬到3樓，便帶著工具擊破窗戶進入屋內，連男看見吳在眼前，隨即拿起家中鐵鎚朝對方攻擊，沒想到，鐵鎚反遭吳搶走，雙方互相攻擊，導致身體多處挫傷。

警消接獲通報，立即前往現場，發現門鎖毀壞，四周留有血跡，屋內也不斷傳出爭吵聲，員警趕緊通報消防局前來協助破門，消防人員進屋後，將吳、連送往醫院救治，所幸並無生命危險，陳女因受到驚嚇，擔心再被前夫騷擾，決定聲請暫時保護令，至於詳細案發狀況，警方仍在調查釐清。

(中時 )