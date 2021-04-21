韓股止步於連續七個交易日的上漲，周三大跌1.5%；投資人試圖在連日上漲中尋求獲利了結；另外外資也在全球疫情擔憂下出現拋售。韓元兌美元下跌。

周三南韓KOSPI指數收跌49.04點或1.52%，為3171.66點。今日總交易量為17億股，總價值16.7兆韓元(約149億美元)。外資賣超1.43兆韓元；散戶買超2.71兆韓元；機構投資人淨賣1.28兆韓元。

當外資開始在化學股、科技股、重工業股拋售時，韓股午後開始逐漸下滑。

三星證券分析師Seo Jeong-hoon指出，股市從上月底開始穩定上漲，KOSPI面臨較小的阻力；而新冠病毒在亞洲的蔓延，似乎將投資人推向拋售獲利。

主要大型股收低。三星電子跌1.55%，報8.26萬韓元；SK海力士跌4.33%，報13.25萬韓元。

入口網站巨擘Naver跌2.69%；社群媒體Kakao跌1.26%。

外資拋售化學股下滑。樂金化學大跌3.25%，報86.4萬韓元；三星生物製藥跌0.48%。

1118.6韓元兌一美元，較昨日減少6.3韓元。

(時報資訊)