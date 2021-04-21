台灣證券交易所公布3月全體券商稅後淨利114.69億元，較上月成長39.62億元，月增52.78％；累計第1季全體券商稅後淨利268.51億元，較去年同期由虧轉盈，增加達314.49億元。

證交所指出，3月大盤總成交值約7.055兆元，較上月增加56.29％，使得證券商經紀手續費收入較上月增加，經紀業務獲利69.01億元，月增59.97％；3月加權股價指數上漲幅度較2月上漲幅度小，使得自營業務淨利較上月衰退4.88％，獲利37.45億元；承銷業務淨利則較上月成長67.12％，獲利12.2億元。

累計第1季經紀業務獲利189.38億元，年增89.25％，其中，券商經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加81.58％。今年第1季加權股價指數為上漲趨勢，優於去年同期為下跌走勢，使得自營業務淨利較去年同期成長182.29億元，單季獲利91.73億元；承銷業務淨利亦較去年同期成長33.44億元，為23.78億元。

(時報資訊)