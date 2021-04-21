日本東芝(Toshiba)到底花落誰家，除現有買家來自歐系的CVC Capital Partners，美系私募基金KKR與加拿大的Brookfield資產管理外，現在美系Bain Capital貝恩資本也浮出檯面，有意加入搶親東芝行列。

東芝出售一事，目前在全球產業界鬧得是沸沸揚揚，前陣子東芝甚至還折損一位執行長。

在新執行長上任後，20日駁回與前任執行長相交甚篤的CVC所提200億美元公開收購，因為缺乏實質內容性。東芝表示，會考慮來自各方的提議案。

據悉，CVC在單獨競標東芝前，曾希望與貝恩共同拿下東芝。不過，那時的貝恩資本卻興致缺缺。

但現在的貝恩動作積極，已經與東芝主要來往的銀行團瑞穗金融集團(Mizuho Financial Group)與三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group），幾乎達成資金籌措協議。

貝恩資本要單打獨鬥迎娶東芝，或會籌組聯盟，目前都不排除這些可能性。

2017年，貝恩這家美系資本業者領軍下，與韓國SK海力士以及美國蘋果電腦，在東芝財務狀況出問題時，將東芝的晶片事業群給拿到手，並更名為鎧俠 (Kioxia)。

目前得知，貝恩對東芝競標計劃僅僅是剛開始的一小步，或許突然生變也不一定。

貝恩與CVC接拒絕置評，瑞穗也不評論，至於三井住友則沒有立即回應。

東芝曾表示，相信在公開交易下，適合提升資本結構長期價值，也會廣聽四方建言，包括將公司下市私有化。

同時，美系私募基金KKR與加拿大的Brookfield資產管理，都正虎視眈眈看著東芝。

KKR拒絕置評，之前曾不予置評的Brookfield，目前則未馬上回應。

21日，東芝股價跌4％，連吞四根黑棒。不過與東芝當時正考慮CVC公開收購的前一天，四月六日相比，現在股價還是漲了8％。

(時報資訊)