台股頻創新高，同步帶旺台股基金熱度，規模創下近11年來新高水位，並持續吸引資金淨申購。投信法人表示，台股在基本面展望強勁、資金面持續寬鬆、技術面大多頭架構將延續的三大利多支撐下，後市持續看好，建議可透過台股基金，藉由經理人選股操作，掌握新高行情類股輪動投資機會。

投信投顧公會最新統計數據顯示，3月台股（國內股票型）基金規模來到新台幣3,151億元，睽違9年再度站上3,000億元大關，並創下2010年6月以來新高水位；也因為今年來基金績效表現跟上大盤甚至超越大盤，帶動資金持續流入，讓3月整體台股基金處於淨申購狀態，並有15檔申購逾1億元，復華、野村、安聯等投信旗下有多檔招牌基金入列。

復華中小精選基金經理人沈萬鈞表示，台股歷經先前美債殖利率攀升導致股市過熱的情緒型修正後，預期隨基本面展望持續向上，多頭趨勢不變，景氣行情將接續資金行情，可持續聚焦長期成長趨勢股及原物料需求回溫題材。因疫情加速科技創新，半導體供應鏈仍處於結構性的供不應求，仍可持續留意包括5G、電動車等概念題材。

復華高成長基金經理人朱翡勵指出，各國景氣回升及刺激經濟政策推動，帶動塑化、鋼鐵等原物料需求回升，由於供給面受限，供需吃緊驅動報價進入上升循環，也讓傳產族群成為布局此波新高行情的投資亮點。

(工商 )