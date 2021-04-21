隨著舒力基颱風逐漸北上，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風外圍水氣已抵達東部海域，下半天起陸續移入陸地，宜花東、基隆、恆春5縣市開始有下雨機會。天氣職人吳聖宇表示，明、後兩天是舒力基最接近台灣的時間點，除了迎風面降雨外，中南部山區午後也可能出現局部熱對流降雨。

臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，舒力基颱風目前在呂宋島東方海面，距離台灣鵝鑾鼻東南方720公里的海面逐漸北上，外圍水氣已抵達台灣東部海域，下半天起水氣陸續移入陸地，宜蘭、花蓮、台東、基隆、恆春開始有雨，到周五(23日)之前東半部天氣都較不穩定，西部地區不受影響，維持晴朗、溫暖稍熱的天氣。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周四(22日)白天是舒力基離台灣最近時刻，東部沿海、南部沿海風浪很大，瘋狗浪時常出沒要注意，之後周四(22日)下午舒力基轉向東北，加速遠離。

吳聖宇則在臉書表示，今天舒力基還在接近，東半部雲量逐漸增多，晚間開始有下點雨的機會，明後兩天(22至23日)舒力基離台灣最近，之後開始遠離，受颱風外圍環流影響，迎風面東半部、恆春半島有短暫陣雨，並有局部較大雨勢，大台北、北海岸、北部山區局部短暫陣雨，中南部山區因為熱力作用，午後有可能出現局部熱對流發展降雨的機會，西半部溫度仍然偏高，沿海持續留意較大風浪及長浪現象。

吳聖宇說，周日晚間至下周一(25、26日)，中高層有短波槽會掠過台灣附近，低層看起來有伴隨微弱鋒面要通過，但是看起來系統接近時強度有減弱趨勢，原本期望有機會帶來較多一點的雨勢，但是現在看起來因為系統呈現減弱，降雨的量大概也不會太多，有機會下雨，不過雨量沒有先前預期得大。

(中時新聞網)