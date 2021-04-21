為推動眷村文化保存條例，立法院外交國防委員會21日到高雄考察岡山、左營與鳳山眷村，民進黨立委趙天麟、邱志偉、許智傑等出席，綠委們的意見包含抓緊時機，不要再虛度光陰，考慮可行的辦法，以及在財政紀律與眷村文化保存之間取得平衡。

邱志偉說，他從40歲起就關心眷村發展，如今已經快50歲了，要把樂群村變成岡山空軍文化園區，他希望眷服處不要畫大餅，要有充分的人力與預算，最起碼要維護現狀，不能放之惡化。

民進黨立委趙天麟、邱志偉等人到岡山樂群村考察，圖為樂群村現況。（林瑞益攝）

對於軍方說沒有錢，邱志偉認為，因為法令規定不允許眷改基金投入眷村文化的修復與保存，這屬於市長或部長的層級，他會再質詢；無法改善眷村，這是因為眷村文化保存及發展條例還沒通過，如果此條例通過，就有法源基礎，就有錢可以運用，不再只是一個夢。

趙天麟表示，運用眷改基金來保存眷村文化，比拆掉蓋商業大樓更有意義，但立法院財政紀律法案認為，眷改條例結束後，基金就應繳庫，是否適合拿來進行文化保存，產生了很大的爭議，這也是政院版遲遲未提出的主因，他期待眷文條例今年底能進行實質審查。

民進黨立委趙天麟（左起）、許智傑、邱志偉，以及高雄市議員高閔琳21日到岡山樂群村考察，岡山眷村文化協會常務理事張允慧（右）簡報。（林瑞益攝）

許智傑方面，他提出希望延續「以住代護」的年限，考慮眷村發展的商業性。他說，從國防部、公務員的角度，眷村文化保存是不能做商業利用，但不做商業，文化保存一定活不下來，他建議國防部和高市文化局討論，研究如何在保護公務員和不能圖利的原則下，開放商業行為，讓在地住戶有施展的空間。

國防部政治作戰局軍眷服務處長張榮順表示，樂群村修復約5億元，但這會排擠其他國防施政項目，希望未來專法能設置眷文基金，可以支付這些項目。

至於邱志偉反映處理岡山87期重劃區的土地，處理後資金可以達1000億元，條文內規定一定比例，作為眷村文化保存修復之用。眷服處說，這些土地很好，依照行政院的規定，眷改融資都還完了，就不要再處分這些土地了。

(中時 )