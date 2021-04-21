教官黃建成扮演歹徒實施攻擊與同仁互動，讓員警體驗真實狀況做出適當處置。（警方提供）

這批裝備能讓員警於常年訓練時，在有萬全的保護措施下實施情境訓練，避免近戰訓練時不慎受傷。（警方提供）

員警執勤經常暴露在危險的環境中，為此南投分局常年訓練時都會以情境模擬同仁執勤時所會遇到的各種不同狀況，由教官黃建成扮演歹徒實施攻擊與同仁互動，讓員警體驗真實狀況做出適當處置；分局長鄭有益相當重視同仁執勤技能與安全觀念，希望員警能在沒有顧忌的情形下，做出真實的反應與應對，以提高訓練成效。

警方指出，為強化員警各項戰技能力，提升執勤安全，分局長特爭取縣議員洪明科支持添購15套訓練用護胸、頭盔、拳套、踢靶及棍棒等訓練用防護用具，21日由分局長鄭有益及各級幹部代表受贈，洪議員也到場給員警們加油打氣並觀摩使用狀況。

這批裝備能讓員警於常年訓練時，在有萬全的保護措施下實施情境訓練，避免近戰訓練時不慎受傷，讓警察同仁在無後顧之憂的情況下演練，效果非常顯著，同仁們都感受到分局長及議員的用心。

鄭有益表示，非常感謝洪議員對警察同仁的支持！員警執勤時經常會遇到突發的危險狀況，而近距離的逮捕壓制及搜身上銬技能佔極高的比例，因此各類近身搏擊、逮捕戰技相對重要，在訓練時若能讓同仁穿上防護裝備，模擬真實情境以手中警棍及盾牌與同仁切磋，實施防禦或攻擊，必定能強化同仁執勤技能，提升執勤安全，維護民眾安全更有保障。

(中時 )