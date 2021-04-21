楊姓男子去年3月見疫情升溫，額溫槍需求量大增，竟以為能從中牟利，找劉姓女友出資，林、郭2人從大陸深圳購買1000隻額溫槍，打算在台轉售，但才剛拿到貨就被人檢舉，檢調因而起出900多隻額溫槍。士林地院審結，認3人共犯違反藥事法非法輸入醫療器材罪，楊判處徒刑5月，郭、林處徒刑4月，均得易科罰金，緩刑2年，向公庫支付6萬元。
楊見醫藥市場額溫槍缺貨，找上手頭寬裕的女友出資，以每隻台幣1780元自深圳購入千支，透過林、郭介紹自香港轉運來台，取貨後暫時寄放在桃園的倉庫，並約定賣給王男649支，每支賺200元，1000支預計能賺20萬元，但還沒出貨就被逮。
出資的劉女因主動繳回犯罪所得124萬獲緩起訴，提議的楊男以及居中協調的林、郭2人均坦承犯罪，法官則3人共犯非法輸入醫療器材罪，楊判處徒刑5月較重，其餘均判徒刑4月，緩刑2年，全案仍可上訴。
(中時 )
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